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Konya Alanya yolu trafiğe kapatıldı!

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Konya Alanya yolu trafiğe kapatıldı!
Konya AKOM’un sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Alanya yolu, 24 Kasım Pazar günü itibarıyla saat 20:00’den itibaren tüm araç trafiğine kapatıldı. İşte detaylar...

Konya Alanya yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 24 Kasım Pazar günü akşam saat 20:00'den itibaren trafiğe kapatıldı.

Alanya'ya ulaşım, buzlanma ve don olaylarının etkisiyle tehlikeli hale gelirken, sürücülerden alternatif yolları kullanmaları ve gerekli hazırlıklarını yapmaları istendi.

Alanya yolu neden kapatıldı?

Yoğun tipi ve kar yağışı Alanya yolunda ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Yetkililer yolun güvenli hale gelene kadar tüm araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Sürücüler özellikle buzlanma ve don olayları nedeniyle zorlu koşullarla karşı karşıya kalabileceğinden, bu güzergâhı kullanmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Sürücüler için uyarılar

Alanya yolunun kapatılmasının ardından, sürücülere bazı önemli hatırlatmalar yapıldı.

Zincir, çekme halatı ve gerekli ekipmanların araçlarda hazır bulundurulması önerildi.

Tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yol güvenliği sağlanana kadar alternatif güzergahların kullanılması gerektiği belirtildi.

Alternatif yolları tercih edin!

Konya il sınırları içerisindeki vatandaşların Alanya yolu yerine, belirlenen alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği ifade edildi. Bu güzergahlar, sürücülere güvenli bir ulaşım sağlamak için önerilen güzergahlar olarak duyuruldu.

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Konya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Alanya yolunun trafiğe kapanması, sürücüler için tehlikeli olabilecek durumlar yaratabilir.

Vatandaşların, yol kapalı olduğu sürece alternatif güzergahları kullanmaları, kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #AKOM #Alanya yolu

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