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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 6 Ocak 2025 Cumartesi günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MELİHA EKİCİ
 

KOZANLI
15-06-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HÜSEYİN AYLIDERE
 

DERBENT
13-06-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ATİKE SEVER
 

İSHAKLI
03-02-1948

YAZIR MEZARLIĞI

HALİL KURT
 

AKÇAŞAR
02-08-1962

YEDİLER MEZARLIĞI

HAYDAR ULUKAPI
 

KONYA
23-12-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAŞAR KAZMAZ
 

KARATAY
07-07-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ GÖKMEN
 

YELBEĞİ
16-10-1950

YAĞBASAN MEZARLIĞI

İSMET ÇAKICI
 

KALE
10-07-1952

HACIFETTAH MEZARLIĞI

AYTEN ÜNVER
 

KARABAĞ
28-12-1961

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE AKÇA
 

BAŞKUYU
15-11-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ANAKADIN GÜZVELİ
 

ERMENEK
02-02-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAVUŞ KOÇAK
 

APA
08-06-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

GÜLŞEN AKBULUT
 

KOÇAŞ
15-12-1935

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA KILIÇ
 

ELMASUN
11-08-1937

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

HACER HÜNDÜR
 

KONYA
10-08-1931

ARAPLAR MEZARLIĞI

BAYRAM KÖDE
 

KONYA
18-02-1961

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE BASAR
 

KONYA
05-08-1938

HASANKÖY MEZARLIĞI

MEHMET ÖZDEMİR
 

KOÇAŞ
24-11-1938

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ORHAN AKMAN
 

AKŞEHİR
25-10-1941

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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