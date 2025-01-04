Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10:35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedilirken derinliği 10.43 km olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10:35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedilirken derinliği 10.43 km olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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