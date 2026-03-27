Metrobüsün üzerinden geçtiği kadın ağır yaralandı

Bahçelievler’de metrobüse binmeye çalışırken dengesini kaybederek yola düşen S.K.K. (64), metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli yoğunluk yaşandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Şirinevler metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs, yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada metrobüse binmeye çalışan S.K.K., ayağının kayması sonucu yola düştü.
Hareket etmeye başlayan metrobüs, kadının bacaklarının üzerinden geçti. Diğer yolcuların uyarıları üzerine metrobüs durduruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.K.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli yoğunluk yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
