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MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin partiden açıklama geldi. Yaplan açıklamada 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine kalp kapakçığı değiştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifadelerine yer verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialara partiden yanıt geldi.

Partiden yapılan açıklamada Bahçeli'nin planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırıldığı aktarıldı.

Devamında yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak başarılı şekilde tamamlandığı duyuruldu.

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlendiği ve kısa sürede günlük yaşantısına döneceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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