MHP Kütahya İl Teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kütahya İl Teşkilatını feshettiklerini açıkladı.
MHP'li Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
