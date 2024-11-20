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Midibüs ile minibüs çarpıştı; 4 yaralı

Midibüs ile minibüs çarpıştı; 4 yaralı
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yoğun sis nedeniyle midibüsle minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda A.P.'nin kullandığı 39 ACY 997 plakalı servis midibüsüyle K.T. yönetimindeki 34 YM 3432 plakalı kapalı kasa minibüs çarpıştı.

Minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: DHA

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