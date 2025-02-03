MİT’ten Suriye’de sınır ötesi operasyon

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn El Arab sorumlularından Mahmut Ağca’yı Suriye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİY), Suriye'de PKK/YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusu Azad kod Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi.

MİT, terörist Mahmut Ağca'nın 2015 yılından beri Türkiye'de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Onlarca Türk askeri ve polisinin şehit olduğu eylemleri organize eden Ağca, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı.

MİT, istihbarat ağı sayesinde Ağca'nın Ayn El Arab'ta olduğunu belirledi. Burada bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen Ağca, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT şehitlerin kanını yerde bırakmadı

2006 yılında örgüte katılan Mahmut Ağca, 2015 yılına kadar örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün askeri istihbaratına girerek Suriye'den Türkiye'deki terör eylemlerini organize etmeye başladı.

Türkiye'deki eylemler için Suriye'den patlayıcı ve terörist aktarımları gerçekleştirdi.

Ağca, kendisine bağlı örgüt kadrolarını ve eylemleri uzaktan yönettiği için güvende olduğunu düşünüyordu. Ancak, onlarca Türk asker ve polisini şehit eden Ağca, MİT'in nokta operasyonundan kurtulamadı.

Kaynak: Haber Merkezi