MSB: Katar’da düşen helikopterde 3 Türk şehit oldu
- Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı, 4’ü de Katar Silahlı Kuvvetler personel olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da düşen askeri helikoptere ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bakanlık, Türkiye ile Katar arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü hatırlattı.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, dün akşam teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düştü.
Bakanlık, başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşına ulaşıldığını duyurdu.
Bakanlık şehit olanlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."
