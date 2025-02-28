Müzik öğretmeni emeklilik sonrası baba mesleği çaycılığa başladı

Aksaray’da müzik öğretmenliğinden emekli olan Tamer Canbaz (56), baba mesleği çaycılığa başladı. Devraldığı çay ocağını işletmeye başlayan Canbaz, “Elim bu işe alışkın, aile mesleğini tercih ettim. Buraya gelenler, ’Hocam iyi olmuş’ diyorlar. Gönül dergahıma öğretmen arkadaşlarım da geliyor. Burada çaylarını içip, muhabbet ediyorlar“ dedi.

Trabzon ve Aksaray'da 29 yıl müzik öğretmenliği yapan 2 çocuk babası Tamer Canbaz, 6 ay önce Atatürk Anadolu Lisesi'nde meslek hayatını noktaladı. Tamer Canbaz, emekli olduktan sonra baba mesleği çaycılığa başladı.

Devraldığı çay ocağını işletmeye başlayan Tamer Canbaz, "Babam ve amcalarım da kahveciydi. Ben de Konya'da memurluk öncesi 2,5 yıl çay ocağında bu işi yapmıştım. Elim bu işe alışkın, aile mesleğini tercih ettim. Evli, 2 kız babasıyım. Birini evlendirdik. Birisi ise Kırşehir Tıp Fakültesi'nde okuyor. Buraya gelenler, 'Hocam iyi olmuş' diyorlar. Gönül dergahıma öğretmen arkadaşlarım da geliyor. Burada çaylarını içip, muhabbet ediyorlar. Sabah 07.00'de mesaim başlıyor ve akşam 19.00'a kadar çalışıyorum. Esnaflar da sağ olsunlar benden memnunlar. Onları bekliyoruz. Onlar da bizi bekliyor ve çayımızı içiyorlar. Onlardan ekmek kazanıyoruz. Çay ocağını alınca müzik hayatım bitti. Eş, dost kıramayacağım insanlar olduğunda düğününe gidiyorum" dedi.

'SÜREKLİ KOŞUŞTURUYORUM, KİLO VERDİM'

Öğrencileri gördüğünde şaşırdığını belirten Canbaz, "Öğrencilerim beni görünce şaşırıyor. 'Hocam siz ne yaptınız' diyorlar. Çayları yetiştirmek için sürekli koşuşturuyorum. Bu sayede 15-20 kilo verdim. Öğretmenliğe başladığımda bir hizmet sektöründeydim. Çalışmadığım yer kalmadı. Düğün salonunda çalışırken de birçok öğrencimi evlendirdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA