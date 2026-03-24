Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandasına yönelik operasyon: 38 gözaltı
İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda, Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel materyaller ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin katılımıyla düzenlenen Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli'de tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 307 fişek ile örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”