Okul saldırıları sonrası 940 hesaba engel: 83 gözaltı kararı
Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırılarının ardından yapılan çalışmaları kapsamında 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilerek, 93 adet Telegram grubu kapatıldığını ve 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
"Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.
Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır."
Şüphelilerle ilgili adli süreçlerin çok yönlü olarak da sürdürüldüğü vurgulandı.
