Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur“ ifadelerini kullandı.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur. Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir.
"Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur"
Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur.
Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir".
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