Ormanda uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 tutuklama

Eskişehir’de uyuşturucu alışverişi yapacağı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Kent Ormanı’nın girişinde üzerlerindeki narkotik maddelerle birlikte yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik çalışmaları neticesinde, Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Kent Ormanı'na satmak için uyuşturucu madde getirileceği öğrenildi. Jandarma ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
Kent Ormanı girişinde yakalanan 2 şüpheli şahsın üstünde ve ikametlerinde aramada yapıldı. Aramalarda; 3 bin 743 gram esrar, 18,5 gram skunk, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme aparatı, 157 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'inin tutuklandığı öğrenildi.
