Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Beypazarı kara yolu Akkaya Mahallesi yakınında meydana geldi. İhsan Karabekir yönetimindeki 06 YCT 38 plakalı otomobil ile Ankara yönüne giden 07 EBM 316 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü İhsan Karabekir'in, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA