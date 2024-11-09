Otomobil sulama kanalına uçtu; hemşire yaralandı

Kayseri’de, bariyerleri aşıp sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü, hemşire Nur S. (23) yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Nur S. idaresindeki 35 AOP 970 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücü Nur S.'yi 5 metre derinlikteki kanaldan çıkarıp Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, kazayı gören caddedeki işletme sahibi Tahir Yılmaz, yolda önlem alınmasını belirterek, "Biz 5-6 aydır buradayız. Şu ana kadar 6'ncı veya 7'nci kaza oldu. Kimi elektrik direğine çarpıyor, kimi kanalın içine düşüyor, kimisi de buradaki korumalara çarpıyor. O yüzden burada kazalar çoğaldı. Biz buraya önlem alınmasını istiyoruz. Birkaç sefer de müracaat ettik. Herhangi bir önlem alınmadı. Buraya önlem alınırsa bu tür kazaları en aza indirmiş oluruz" dedi.
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