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Otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil traktörün römorkuna çarparak 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Olay Gümüş Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Murat K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Hüseyin K. tarafından kullanılan traktörün römorkuna çarptı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi!

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ,

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Eralp Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Murat K., ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

  • #Denizli #Trafik Kazası

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