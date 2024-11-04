Park yerinden çıkan otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarptı
Sultangazi’de sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa park yerinden çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuğun kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 190. sokakta meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Şehid Nesren'e park yerinden çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi. Araç sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Kolunda 3 kırık olduğu belirlenen 7 yaşındaki çocuğun ameliyat edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan kazanın yaşandığı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
'KARDEŞİME VURUP KAÇTI'
Abla Ela Nesren kardeşinin durumundan bahsederek, "Kardeşim dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynuyordu, park halinde bir araba yerinden çıkıp kardeşime vurup kaçtı. Kameralara da baktık ama plaka gözükmediği için hiçbirşey yapamadık. Plaka gözükmediği için ulaşamadık. Çocuğun durumu, üç kırığı var ikisi normal biri çok büyük daha dün ameliyattan çıktı ama eskisi gibi olur mu olmaz mı bilmiyorum bunları zaman gösterecek. Polislerde geldi iki kameraya da baktı çıkmadı birşey ardından da gittiler." şeklinde konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”