GÜNCEL Haberleri

Restorana silahlı saldırı: 1 kişi ölü 3 kişi yaralı

Güncelleme Tarihi:

Restorana silahlı saldırı: 1 kişi ölü 3 kişi yaralı
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilinde bulunan bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E'den alkollü içecek istedi.

İşletmeden olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek tüfeğini alan zanlı Gürkan T, tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açtı.

Bu sırada işletmede bulunan Hasan Durko, Zafer A, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Hasan Durko'nun olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıdan Zafer A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

