Resul Emrah Şahan Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Şişli Belediyesi Hangi Partide?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı verildi. Bu gelişmeyle birlikte, Şişli Belediyesi ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkındaki son durum yakından takip ediliyor. 2024 yılı itibarıyla Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında inceleme altına alındı.
Resul Emrah Şahan Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, Resul Emrah Şahan'ın evinde arama yapıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Şişli Belediye Başkanı'nın evine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Şahan, yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde evinde arama yapıldığını doğruladı. Gözaltı sürecine ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
Şişli Belediyesi Hangi Partide?
Şişli Belediyesi, 2024 yerel seçimleri itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunmaktadır. Resul Emrah Şahan da CHP'nin adayı olarak seçimleri kazanarak Şişli Belediye Başkanı olmuştur.
Resul Emrah Şahan Kimdir?
Resul Emrah Şahan, 1982 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamladı. Şehir plancısı olarak kariyerine İstanbul Metropolitan Planlama'da (İMP) başladı. 2006-2011 yıllarında yazılım ve medya sektöründe faaliyet gösteren firma kurdu. 2012 yılında ise yerel yönetime geçti.
Şişli Belediye Başkanı Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalara dair çalışan ekipte moderasyon görevini yürüttü. 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Diğer yandan İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ'nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çalışmalarında da yer alan Şahan, 2024 Yerel Seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığına seçildi. Resul Emrah Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
Kaynak: Haber Merkezi