RTÜK’ten yayın yasağına uymayan kanallara para cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TUSAŞ’a yönelik terör saldırısındaki yayın yasağına uymadıkları gerekçesiyle çok sayıda televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını yapan Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, Kanal D, NOW, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV'ye üst sınırdan yaptırım kararı aldı.
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına riayet etmeyen Akit TV, Beyaz TV, tv100, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, Tele1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber'e de yine üst sınırdan idari para cezası verildi.
Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC ve Flash Haber hakkında, yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için de üst sınırdan müeyyide kararı uygulandı.
Berat TV ve Kanal Ege'ye ise usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza verildi.
Açıklamada, dizilerin aile yapısına verdiği zararlar konusunda da somut adımlar atılacağı vurgulandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”