Saldırının olduğu okulda sessizlik hakim

Kahramanmaraş’ta ortaokulda öğrencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası bugün okulda sessizlik hakim oldu.
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 de failin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı okul saldırısının ardından bugün olayın yaşandığı okul çevresinde sessizlik hakim oldu. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri sürdürülürken, okul çevresine polis ekipleri konuşlandırıldı.
Okul bahçesi boş kalırken, çevrede az sayıda vatandaşın beklediği görüldü.
Derya Türkmen isimli vatandaş, "Dünden beri ben de uyku uyuyamadım. Canım çok yanıyor. Bu çocuklar hepimizin. Bu olaylar daha detaylı incelenmesi lazım şahsi meseleye benzemiyor. Çok büyük çok tehlikeli gruplar var. Çocukların katliam yapacaklarını söylüyorlar oyun adı altında. Sosyal medya grupları ile. Araştırılması lazım ve çetenin çökertilmesi lazım" dedi.
Bir başka vatandaş ise, "Okullarda üst düzey güvenlik istiyoruz. Çevrelerinde gerekiyorsa dikenli tel. Okullarda polislerin görevlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.
