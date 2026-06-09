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Şarkıcının ezan rahatsızlığı tepki çekti!

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Şarkıcının ezan rahatsızlığı tepki çekti!
İstanbul Büyükçekmece’de sahne aldığı bir organizasyonda, ezan okunması nedeniyle müziğin kısa süreliğine durdurulmasına tepki gösteren şarkıcı Pınar Hatipoğlu’nun açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşıldıktan sonra geniş yankı uyandıran videonun detayları netleşti. Görüntülerde yer alan kişinin, İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen bir davette sahne alan şarkıcı Pınar Hatipoğlu olduğu öğrenildi. Hatipoğlu'nun, program sırasında ezan okunması nedeniyle müziğe ara verilmesine tepki gösterdiği anlar kısa sürede gündem oldu.

Sözleri tartışma yarattı

Ezan okunurken müziğin saygı gereği durdurulmasına yönelik rahatsızlığını dile getiren Hatipoğlu, paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Görüntülerde yer alan sözler, birçok kullanıcı tarafından toplumsal ve manevi değerlere yönelik hassasiyetler açısından tartışma konusu haline gelirken, olay kamuoyunda geniş yankı buldu.

Davette yaşanan anlar gündem oldu

İddialara göre olay, İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleştirilen özel bir davette yaşandı. Organizasyonda bulunan Pınar Hatipoğlu, ezan vaktinin başlamasıyla birlikte müziğin kısa süreliğine durdurulmasına tepki gösterdi. Etkinlikte görevli ekiplerin ve organizasyon yetkililerinin, ezan nedeniyle müziğe ara verme kararı aldığı belirtildi.

Sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi

Yaşananlara yönelik tepkisini cep telefonu kamerasıyla kayda alan Hatipoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Müziğin durdurulmasına ilişkin eleştirilerini dile getiren şarkıcının kullandığı ifadeler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Söz konusu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun tartışmalara neden olurken, çok sayıda yorum ve tepkiyi de beraberinde getirdi.

Paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla birlikte konu, kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Şikayet çağrıları yapıldı

Videonun ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının sözlerinin toplumun önemli bir kesiminin hassasiyetleriyle bağdaşmadığını savunarak tepki gösterdi. Bazı takipçiler Hatipoğlu'nu takip etmeyi bırakırken, çok sayıda kullanıcı da ilgili paylaşımın şikayet edilmesi yönünde çağrılarda bulundu. 

Kaynak: Haber Merkezi

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