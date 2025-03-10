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Sigara fiyatları 2025: Zamlı sigara fiyatları listesi (2025)

Sigara fiyatları 2025: Zamlı sigara fiyatları listesi (2025)

Yerli ve yabancı sigara markalarına yapılan fiyat artışları, tüketicilerin bütçesine doğrudan yansımaya devam ediyor. Sigara kullanıcıları, yeni fiyatları öğrenmek için araştırmalar yaparken, uygulanan zamlarla birlikte pek çok markanın satış fiyatı yükseldi. Özellikle vergi artışları ve maliyetlerdeki yükselmenin fiyatlar üzerindeki etkisi ise gözlerden kaçmıyor.

Peki, güncellenen sigara fiyatları nasıl şekillendi? İşte zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR? EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA KAÇ TL OLDU?

Yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde güncellendi:

En ucuz sigara: 80 TL

En pahalı sigara: 89 TL

Philip Morris grubuna gelen zamdan önce BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları yaşandı.

BAT Grubu en pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 75 TL

JTİ Grubu en pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 75 TL

Esse Grubu en pahalı sigara: 90 TL

En ucuz sigara: 70 TL

JTI Fiyat Listesi

WINSTON

Dark Blue & Deep Blue: 79₺

Slender Q Line: 79₺

Slender: 80₺

Winston: 83₺

Slims: 89₺

Xsence: 91₺

CAMEL

Slender: 76₺

Deep Blue: 77₺

Black & White: 78₺

Yellow & Brown: 81₺

LD

76₺

MONTE CARLO

75₺

CAMEL Yellow 100 (Gram) – Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü

175₺

Kaynak: Haber Merkezi

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  • #Sigara fiyatları 2025

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