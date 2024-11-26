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Sinan Burhan: “LGBT neredeyse CHP oradadır“

Sinan Burhan: “LGBT neredeyse CHP oradadır“
Sinan Burhan, Türkiye’de LGBT yürüyüşleri yapıldığı zaman bunu en çok CHP destekledi açıklamasında bulundu.

TV 100 kanalında Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı Programında LGBT tartışması yaşandı.

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"BİR TEK AK PARTİLİ VEKİLİ BU YÜRÜYÜŞERDE GÖREMEZSİN"

Barış Yarkadaş'ın kreş tartışması yaşanırken LGBT konusunda "en çok AK Parti Döneminde LGBT derneği açıldığını söyleyerek, AK Parti'yi suçlaması üzerine Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "Tüm LGBT yürüyüşlerinde başköşede CHP'li vekiller ve belediyeler var. Bir tek AK Partili vekili bu yürüyüşlerde göremezsin Barış Yarkadaş biraz hakkaniyetli ol” dedi. Burhan, bütün sinema filmlerini, festivallerini destekleyen CHP, bir tane AK Partili vekil var mı da Ak Partilileri suçluyorsun dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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