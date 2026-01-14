GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Siteye bırakılan kargo paketi patladı: 6 gözaltı

Siteye bırakılan kargo paketi patladı: 6 gözaltı
İstanbul Zeytinburnu’nda, bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, bir sitenin girişindeki danışma noktasına gönderilen kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürütüldü.

Ekipler çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C'yi yakaladı, kargo talebinde kullanılan GSM hattı ile iletişim ağını da tespit etti.

İncelemelerde, hattın başkasına ait bilgilerle temin edildiği belirlenirken, bu süreçte yer alan S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile M.K'nin saklanmasına yardım ettiği tespit edilen C.G. yakalandı.

Yapılan sorgulamada, M.K'nin kargo paketini kuryeye teslim ettiği, olayda yaralanan J.H. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu, bu nedenle böyle bir eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Patlama sırasında J.H. ile birlikte yaralanan 2 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Zeytinburnu'nda, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patlamıştı. Olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.Zeytinburnu'nda, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patlamıştı. Olay sırasında J.H. ile beraber 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

