Sosyal medyada müstehcenliğe gözaltı

Eskişehir’de, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan Gökben D. (22), ’müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.'nin yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi. Gelen şikayetlerle birlikte Gökben D. hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da Gökben D. hakkında tutuklanması için kampanya başlatılırken, canlı yayınladığı anlardan videolar paylaşıldı. Gökben D.'nin, videoların birinde şehit oğlu olduğunu anlatan bir çocuğa hareket ettiği görüldü.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gökben D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.
ÖZÜR YAZISI YAYINLAMIŞ
Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Gökben D.'nin gözaltına alınmadan önce hakkındaki iddialara cevap verip, özür dilediği ortaya çıktı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”