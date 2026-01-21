GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Şüpheli ölüm! Evsiz kalmış, gasp edilmiş

Şüpheli ölüm! Evsiz kalmış, gasp edilmiş
İstanbul Beyoğlu’nda bir süredir kaldığı evde ölü bulunan İngiliz uyruklu John Paul Goss’un ölümü araştırılıyor.

Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu kişi kaldığı evde ölü bulundu.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'taki evde 19 Ocak'ta 46 yaşındaki İngiliz uyruklu John Paul Goss, ev arkadaşı Civan N.G. tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Goss'un hayatını kaybettiği belirlendi.

EVSİZ KALMIŞ, GASP EDİLMİŞ

Bilgisine başvurulan Civan N.G, maktulün evsiz kaldığını, kendisini evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını söyledi.

Daire içerisinde inceleme yapan ekipler, maktulün kolunun kemerle sarılı olduğunu, ikamet içerisinde uyuşturucu madde enjekte malzemeleri bulunduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısı tarafından "şüpheli ölüm" raporu verilen olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA

