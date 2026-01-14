GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü

Güncelleme Tarihi:

Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü
Bartın’da, taş ocağı sahasında hafriyat dökümü yaparken devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Tombul (63) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gürgenpınarı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında meydana geldi. Fahrettin Tombul'un malzeme boşalttığı kamyon, 5 metre yükseklikten devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda sıkışan Fahrettin Tombul, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Tombul'un cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

