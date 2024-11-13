GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

TBMM’de etki ajanlığı ile ilgili yasa teklifi geri çekildi

TBMM’de etki ajanlığı ile ilgili yasa teklifi geri çekildi
Kamuoyunda “etki ajanlığı“ olarak bilinen ve “Devletin Güvenliği veya Siyasal Çıkarları Aleyhine Suç İşleme“ başlığını taşıyan madde geri çekildi. Maddenin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

TBMM'de çıkması beklenen yeni yargı paketi görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda pakette yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan bir teklif hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda TBMM Danışma Kurulu toplantısında, iktidar ve muhalefet partileri grup başkanvekilleri bir araya geldi.

Toplantı gündeminde, Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifinin 16. maddesi olan "etki ajanlığı suçu" düzenlemesi de vardı.

Muhalefet sözcüleri, burada da eleştirileri ve tepkileri dile getirdi.

Etki ajanlığı teklifi geri çekildi

Grup başkanvekillerinin uzlaşıya vardığı belirtilen toplantıda muhalefete, söz konusu maddenin tekliften çıkarılacağı bilgisi verildi.

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak adlandırılan, "Devletin Güvenliği veya Siyasal Yararları Aleyhine Suç İşleme" başlıklı maddesi geri çekildi.

Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği belirtildi.

3 yıldan 7 yıla kadar hapis
Söz konusu yasa teklifi; muhalefetin, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun eleştirilerine neden olmuştu.

Teklife göre Türk Ceza Kanunu'nda casuslukla mücadele için yeni bir suç ihdası öngörülüyordu. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine başka bir devlet adına suç işleyenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu.

Böylece belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında kalacak casusluk maksadıyla işlenen suçlar da ayrı bir suç olarak yerini almış olacaktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER