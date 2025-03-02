Türkiye’de Şok Etkisi Yaratan Gizemli Göktaşı! NASA’dan Açıklama Geldi

Türkiye'nin doğu bölgesinde geçtiğimiz gece gökyüzünde gizemli bir ışık hüzmesi görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yeşil ve mavi renklerde parlayan devasa bir cismin atmosfere girdiği anlar yer alıyor.

NASA: "Büyük Bir Göktaşı Olabilir”

Olayla ilgili açıklama yapan NASA yetkilileri, bu cismin büyük bir göktaşı olabileceğini ve Türkiye'nin bazı bölgelerine düşme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Ancak parçalarının nerede olduğu henüz netleşmedi.

Astrofizikçiler, bu tip meteor olaylarının dünya üzerinde nadir görüldüğünü ve büyük çaplı göktaşlarının yeryüzüne ulaşmasının düşük ihtimal olduğunu ifade etti. Ancak bazı uzmanlar, bu göktaşının radyoaktif olabileceği ihtimaline karşı bölge halkının dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

Düşüş Anı Kameralara Yansıdı!

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada hızla viral oldu. Bazı kişiler, göktaşının düşüşü sırasında havada patlama sesi duyulduğunu iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi