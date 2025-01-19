Türkiye Ermenistan’ın 2 suçluyu iadesini takdirle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişinin Türkiye’ye iade edilmesi konusundaki işbirliğinin takdirle karşılandığını ifade etti.
Bakanlık, organize suça karışmış 2 kişinin, Ermenistan'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) kırmızı bülten kapsamındaki talebine cevaben, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişiyi Türkiye'ye iade ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye, Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği işbirliğini takdirle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı, suçluların Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilmişti.
Açıklamada, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, suç örgütü üyesi olduğu aktarılmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”