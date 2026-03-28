Vergi cezalarında uzlaşma ve yetki sınırları yeniden düzenledi

Vergi cezalarında uzlaşma ve yetki sınırları yeniden düzenledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında uzlaşma komisyonlarının yetkilerinin çerçevesini yeniden belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre vergi dairesi-bağlı vergi dairesi (mal müdürlüğü) uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşanlar ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak.

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi-ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası tutarı esas alınarak belirlenecek. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla vergi ziyaı cezası kesilmesi durumunda yetkili komisyon, en yüksek ceza tutarını içeren vergi-ceza ihbarnamesine göre belirlenecek. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından, diğer vergi-ceza ihbarnamelerine ilişkin uzlaşma talepleri de ceza tutarı en yüksek vergi-ceza ihbarnamesindeki tutara göre belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecek.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde tarhiyat sonrası uzlaşma için vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan ve 2026 için 40 bin Türk lirası olarak belirlenen sınır dikkate alınacak.

Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarıyla birlikte vergi ziyaı cezaları için de uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde, yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için vergi ziyaı cezası tutarları göz önünde bulundurulacak.

Vergi ziyaı cezası tutarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisinde kalıyorsa kesilen diğer cezalar için yapılan uzlaşma talepleri de aynı uzlaşma komisyonunda görüşülecek.

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarları, uzlaşma görüşmelerinin mahallinde hızlı şekilde sonuçlandırılması amacıyla ve gerekli görülen diğer hallerde iller veya il grupları itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER