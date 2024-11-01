Yanında çalışan çobanı tüfekle öldürdü! 21 saat sonra 112’yi aradı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi Taner T. (47), yanında çalışan Özbekistan asıllı çoban Babür Meyliev’i (27) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Taner T., olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner T. ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner T., pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.
21 SAAT SONRA 112'Yİ ARADI
Taner T., olaydan 21 saat sonra bugün saat 17.00 sırlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni, ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”