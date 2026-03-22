Yeni haftada hava nasıl olacak?

Bayram haftasını yağışlı geçiren Türkiye, yeni haftada da yağışlı havanın etkisinde kalmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde kademeli olarak artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; bayram tatili boyunca Türkiye genelinde etkili olan ve vatandaşlara şemsiyelerini açtıran yağışlı hava, yeni haftada da yurdu terk etmiyor.

Hafta başında tüm yurtta etkili olması beklenen yağışlar, hafta ortasında Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun güneyine çekilecek. Kalan yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Cuma gününden itibaren ise yağışlar yurdun doğusu ile batısında etkisini sürdürürken iç, kuzey ve güney kesimlerde parçalı bulutlu yer yer açık hava hakim olacak. Sıcaklıkların ise ülke genelinde kademeli olarak artması bekleniyor. Doğu kesimlerde ise hafta boyunca çığ tehlikesi uyarısı bulunuyor.

Bu süreçte hava sıcaklıkları, başkent Ankara'da günün en yüksek sıcaklığı 13-14 derecelerde, İzmir'de 16-17 derecelerde, İstanbul çevrelerinde ise 11-12 derecelerde ölçülecek.

Doğu'ya çığ ve kar uyarısı

MGM'nin tahmin haritalarında tüm hafta boyunca en çok dikkat çeken bölge ise Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri oldu. Yağışlı sistem iç ve batıda yağmur şeklinde görülürken, doğu illerinde sıcaklıkların gece sıfırın altında 5 derecelere kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak.

Haritalarda özellikle bu bölgeler için düşülen "Yüksekleri Kar" ve "Çığ Tehlikesi" notları dikkat çekti. Yetkililer, doğu bölgelerde dik ve eğimli yamaçlarda kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tüm hafta boyunca tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar artıyor

Yeni haftada sıcaklıkların kademeli olarak artarak Ankara'da 17, İzmir'de 20, Antalya'da 21, İstanbul'da 13, Samsun'da 12, Adana'da 19, Diyarbakır'da 16, Trabzon'da 11, Erzurum'da 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

