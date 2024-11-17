Ziraat Bankası “logo değişimi’’ iddialarını yalanladı

Ziraat Bankasından, “logo değişimi“ ve “bir firmanın kullandığı kredi“ye ilişkin bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, logonun yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütüldüğü ve böylelikle şube tabelalarında ve diğer mecralarda daha rahat okunabilmesinin sağlandığı belirtildi.

"Sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır"

Halihazırda mevcut logonun yer aldığı şube tabelalarıyla yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır. Bundan sonraki değişim programı, logo kullanımı olan alan ve materyallerin kullanım ömürlerinin bitimine müteakip sadece önceki logo yerine yeni logonun kullanılması şeklinde yapılacak olup, gerek şube tabelalarımızın gerekse logomuzun kullanıldığı basılı tüm materyallerin tek seferde değiştirilmesi gibi bir program kesinlikle bulunmamaktadır. Bu sebeple logo değişiminden kaynaklı Bankamıza ilave bir maliyet kesinlikle oluşturulmamıştır. Şubelerimizin tefrişatı, yeni şube açılışı, taşınma, deprem dolayısıyla zaruri tadilat, ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. Sektörden veya herhangi bir işletmeden farklı bir uygulamamız söz konusu değildir."

Açıklamada, bankanın sektörde yer alan diğer özel ve kamu bankaları ile bankacılık sektörünün dışındaki birçok kurumsal firmanın yaptığı gibi yöneticileriyle yıl sonu değerlendirme toplantıları düzenlediği aktarıldı.

"İddia edildiği gibi bir maliyet de söz konusu değildir"

Bankada da son 13 yıldır yapılan yıl sonu değerlendirme toplantılarında, Türkiye'nin her bölgesinde görev yapan şube yöneticileriyle geride kalan yılın hedef gerçekleşmelerinin ele alındığı, sektörün genel değerlendirmesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu noktadan hareketle önümüzdeki yılın hedef ve beklentileri paylaşılmakta olup iddia edildiği gibi bir maliyet de söz konusu değildir. Bir firmanın kullandığı krediye ilişkin ise bankacılık usul ve esaslarına aykırılık kesinlikle bulunmadığı gibi halen tarımsal faaliyetleri devam eden firma, kredilerini 2023 yılında ödeyerek kapatmıştır. Bankamız 161 yıllık köklü geçmişiyle yukarıda bahsedilen konular ve diğer konuların tamamında bankacılık usul ve esasları ile sektör normları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bankamızın, bu tür mesnetsiz iddialarla yıpratılmaya çalışılmasına itibar edilmemesini ve konuyla ilgili her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."​​​​​​​

Kaynak: AA