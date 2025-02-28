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2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ | Konya’da ilk sahur saat kaçta, Konya’da ilk iftar saati kaç? İşte Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi

2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ | Konya’da ilk sahur saat kaçta, Konya’da ilk iftar saati kaç? İşte Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi

Ramazana saatler kala, Konya için 2025 yılı imsakiyesi açıklandı. On bir ayın sultanı Ramazan, 1 Mart 2025 Cumartesi günü (yarın) başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. İşte Konya'da sahur ve iftar saatleri…

Konya'da İlk Sahur Saat Kaçta?

28 Şubat'ı,1 Mart'a bağlayan gece Ramazan ayının ilk sahuruna kalkılacak. Konya'da ilk sahur 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 05:55'te yapılacak. Oruç ibadetine niyet edenler, bu vakitten önce sahurlarını tamamlayarak oruçlarına başlayacaklar.

Konya'da İlk İftar Saat Kaçta?

Ramazan'ın ilk günü oruç tutacak olan Konyalılar, 18:50'de ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açacak. Günlerin uzamasıyla birlikte iftar saati de her gün birkaç dakika ileriye gidecek.

Ramazan Boyunca Sahur ve İftar Saatleri

Ramazan boyunca sahur ve iftar saatleri her gün değişecek. Ayın son günü olan 29 Mart 2025 Cumartesi günü sahur vakti 05:10, iftar vakti ise 19:17 olarak belirlendi.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadetle geçirecek.

Ramazan Bayramı ve Bayram Namazı Saati

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Bayram namazı Konya'da saat 07:08'de kılınacak.

İşte Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi:

Kaynak: Haber Merkezi

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