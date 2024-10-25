AKOM DUYURDU | Konya’da o cadde trafiğe kapatılacak!
Konya AKOM’un duyurusuna göre Sedefkar Sokak ile Belh Caddesi arası Ankara istikameti 25 Ekim Cuma gecesi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. İşte detaylar…
Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara Caddesi üzerinde önemli bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda Sedefkar Sokak ile Ankara Caddesi birleşim noktasından, Ankara Caddesi ile Belh Caddesi birleşim noktasına kadar olan kısım Ankara istikametine gidiş yönünde 25 Ekim Cuma günü saat 00.30 ile 07.00 arasında trafiğe kapatılacak.
Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları isteniyor!
AKOM sürücülerden söz konusu saatlerde güzergahlarını planlarken bu durumu göz önünde bulundurmaları ve alternatif yolları kullanmalarını istedi.
Yapılan açıklamada vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasına yönelik tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Ayrıca sürücülerin trafik levhalarına dikkat etmeleri ve emniyet güçlerinin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.
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