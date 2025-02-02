Belediye Başkanı Sertdemir’den sağlık durumları ile ilgili açıklama
Konya Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir yönetimindeki otomobilin karıştığı kazada eşi yaralandı. Kaza sonrası açıklamada bulunan Başkan Sertdemir, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Kaza, akşam saatlerinde Konya-Ankara yolu, Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana gelmiş, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir idaresindeki otomobil ve bir başka otomobil ile tırın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil de yolcu olarak bulunan Başkan Sertdemir'in eşi Zehra Sertdemir yaralanmıştı.
Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan eşi tedavi altına alınırken, Belediye Başkanı Sertdemir ise müşahede altında tutuluyor.
"Belediye Başkanından Sağlık Durumları İle İlgili Açıklama Geldi"
Yaşanan trafik kazası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Başkan Sertdemir şu ifadelere yer verdi; "Yaşadığımız elim kaza sonrası, durumumuzun iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntının olmadığını tüm hemşehrilerimizle paylaşmak isterim. Bu süreçte bizleri arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.Allah, hepimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin." dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”