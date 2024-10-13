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Konya Baro başkanı belli oldu!

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Konya Baro başkanı belli oldu!
Konya Barosunda seçim heyecanı yaşandı. Avukatlar sandık başına gitti. Yoğun bir katılımla gerçekleşen seçim Konya Adliye Sarayında gerçekleşti. Konya Baro başkanlığına Oktay Unkur yeniden seçildi.

Konya Barosunda seçim heyecanı yaşandı.

Konya Adliyesinde gerçekleşen seçime avukatlar büyük ilgi gösterdi. 32 sandığın kurulduğu seçimde oy kullanma sabah 09:00'da başladı ve saat 17:00'ye kadar devam belli oldu.

Konya Baro başkanı belli oldu

Konya Baro başkanlığına Vefa Avukatlar Grubu Konya Barosu Avukat Oktay Unkur 1297 oyla yeniden seçildi. 

Yapılan seçimde adayların aldığı oy oranları;

Ay Yıldız Avukatlar Grubu Avukat Levent Babacan: 649

Demokrat Avukatlar Grubu Avukat Güneş Gül: 1014 

Vefa Avukatlar Grubu Konya Barosu Avukat Oktay Unkur: 1297

 

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • M
    Muammer
    7 gün önce

    Hayırlı olsun.

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