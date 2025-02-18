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Konya’da çam kozalaklarının ilginç yolculuğu! Yer altından 115 kilometre

Selman Kaya
Muhabir
Konya’da çam kozalaklarının ilginç yolculuğu! Yer altından 115 kilometre

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerine kıyısı bulunan Beyşehir Gölü'ne dökülen kozalaklar yeraltından kilometrelerce yol kat edip başka bir ilçeden gün yüzüne çıkıyor. 

Türkiye'nin en büyüğü!

Konya'daki birçok su kaynağını birleştiren ve besleyen önemli bir göl olan Beyşehir Gölü, hem tarım hem de balıkçılık için kullanılıyor. Günümüzde hızla çekilen göl suları sadece bulunduğu bölgeye değil yüzlerce kilometre çevresine bereket saçıyor. 

Kozalakların ilginç yolculuğu!

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Beşgöz Gölü, Millet Bahçesi yatırımıyla daha çok tanınır hale geldi. Şehirdeki diğer kaynaklar gibi Beşgöz de kuraklıkla mücadele ediyor. Gölle ilgili ilginç bir bilgi var. Bu bilgiye Beşgöz Gölündeki kaynaklardan çıkan çam kozalaklarının incelenmesiyle ulaşıldı.

2 ilçe arası mesafe 114 kilometre!

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan Beşgöz Gölü, suyunu göl dibindeki yeraltı kaynaklarından temin ediyor. Bu yeraltı kaynakları gölün alt kısımlarında yer alan kireç taşlarındaki boşluklardan geliyor. Jeolojik harita incelendiğinde, Beyşehir Gölü ile Beşgöz gölü arasındaki arazinin kalkerli bir yapıya sahip olması ve Beşgöz Gölündeki kaynaklardan çıkan çam kozalaklarının Beyşehir Gölü çevresindeki ormanlık sahadan dökülen kozalakların, yer altındaki kalker boşluklarından geçerek, Beşgöz Gölüne kadar geldiği görüldü.

Yeraltında kozalak yolculuğu! 

Konya'nın her geçen yıl azalan yeraltı kaynakları artık kozalak trafiğini devam ettirebiliyor mu bilinmiyor. Tarımsal sulama ve kuraklık ise hem Beyşehir hem de Beşgöz gölü için büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor.

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