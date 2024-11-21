Konya’da kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak ters istikamete devrilen cipteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Z.K. idaresindeki 06 TRL 84 plakalı cip, Antalya istikametinden Beyşehir istikametine seyir halinde iken kaymakam virajı mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yolun solundaki bariyerlere çarparak takla atan ve sürüklenen cip, trafik levhasına çarptıktan sonra ters istikamete devrilerek yan yattı. Kazada sürücü ile cipte bulunan Ö.K. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazazedelerin Antalya'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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