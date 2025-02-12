Konya’da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Olay, gece saatlerinde Meram İlçesi Çaybağı Mahallesi Karakurt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 33 yaşındaki Mehmet R. bıçakla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet R.'nin durumu ciddiyetini koruyor.OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Alınan son bilgiler doğrultusunda olay yerinden kaçan şüpheli A.E polis ekiplerince yakalandı. A.E'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi