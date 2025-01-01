Konya’da yılbaşı bilançosu! 316 araç ve sürücüye dudak uçuklatan ceza

Konya’da yılbaşı gecesi boyunca 30 farklı noktada yapılan trafik uygulamasında bin 426 araç durdurularak sürücü alkol muayenesi ve diğer kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde 146’sı alkollü sürücü olmak üzere toplam 316 araç ve sürücüye 1 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da yılbaşı gecesi alkollü sürücülerin trafiğe çıkışının engellenmesi için Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soğuk hava şartlarına rağmen kent merkezinin 30 farklı noktasında uygulama yapıldı. Gecenin en zorlu görevini üstlenen polis ekipleri uygulama sırasında çok sayıda aracı durdurarak kontrolleri yaptıktan sonra sürücüleri hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında uyardı. Gece boyunca yapılan uygulamalarda, bin 426 araç durdurularak sürücülerin kimlik ve alkol kontrolü yapıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücülerden 146'sının alkollü olduğu tespit edilirken, toplam 316 araç ve sürücüye 1 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi. Kaynak: İHA

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