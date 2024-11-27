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Konya dahil 56 ilde operasyon! Hedefte dolandırıcılar ve tefeciler var

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Konya dahil 56 ilde operasyon! Hedefte dolandırıcılar ve tefeciler var
56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen “KUYU-46” operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı.

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de "Kuyu-46" operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 166 şüpheli hakkında, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Operasyonlar sırasında 20 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ile senet ele geçirilirken, sahte plaka üreten bir atölye de ortaya çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle suç örgütlerine göz açtırılmadığı vurgulandı. Operasyonu yürüten güvenlik birimlerine teşekkür edilirken, mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda:

"Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle'' ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Ali Yerlikaya #Dolandırıcılık

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