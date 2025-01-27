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Konya’daki çöken binayla ilgili ACI DETAY! “Nasip olmadı’’!

Konya’daki çöken binayla ilgili ACI DETAY! “Nasip olmadı’’!
Konya’da çöken 4 katlı binada hayatını kaybeden Turki Muhammed ile eşi Emine Mustafa’nın 7 ay önce Suriye’de evlendikten sonra Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Çiftin hemşehrisi Muhammed El Hüseyin, “Burada biraz çalışıp, para toplayıp, Suriye’ye geri dönmeyi düşünüyorlardı. Nasip olmadı“ dedi.

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında çöken 4 katlı binada enkaz altında kalan Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), amcası Halid El Cedan (55), kardeşi Ahmet Muhammed Cedan (23) sağ olarak kurtuldu, ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa yaşamını yitirdi.

Ölen çiftin cenazeleri, Suriye'ye gönderildi. Sağ olarak kurtulduktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu oldu. Enkaz altında hayatını kaybeden genç çiftin, 7 ay önce evlendikleri ortaya çıktı.

'BUGÜNE KADAR ÇATLATLIK VEYA SES GİBİ HİÇBİR SIKINTI OLMADI'

Aynı binada oturan ve olay günü binanın tahliye edilmesini sağlayan Ali El Hüseyin'in ağabeyi Muhammed El Hüseyin,

"Olay günü binadaki birçok kişinin tahliye olmasını sağlayan Ali El Hüseyin, benim kardeşim. Benimle birlikte aynı evde yaşıyor. 6 yıldır bu binada oturuyorum. Bugüne kadar herhangi bir çatlaklık veya ses gibi hiçbir sıkıntı olmadı. O gün evde değildim. Bakkala gitmiştim. Kardeşim haber verdi. Geldim, ev yıkılmaya başlamıştı. Vefat edenler aynı aileden. Onlar 7 ay önce evlenmiş, aynı köydendik. Evlendikten sonra buraya gelmişlerdi. Burada biraz çalışıp, para toplayıp, Suriye'ye geri dönmeyi düşünüyorlardı. Nasip olmadı. Sağ kurtulanlar da amcası ve kardeşleriydi. Onlar da 1 yıldır burada kalıyorlar" dedi. 

Kaynak: DHA

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