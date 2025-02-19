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Konya Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Platonik takıntı iddiası

Konya Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Platonik takıntı iddiası

SABAH'ın haberine göre Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan öğrenci Bestami Serdar Ergüder'in (23), fakültede görev yapan Doç. Dr. F.Z.E.'ye karşı takıntılı bir ilgisi olduğu ve genç kadına bir süredir mesajlar gönderdiği öne sürüldü.

DEKAN ÖNLEM ALDI

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ergüder'in, Doç. Dr. F.Z.E.'yi rahatsız eden mesajlar attığı, kadının da bu durum nedeniyle endişelenerek iki hafta önce dekana başvurduğu iddia edildi. Olay günü çift tabancayla fakülteye gelen Ergüder, ilk olarak dersliklerin bulunduğu kata çıktı. Durumu fark eden Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen, Doç. Dr. F.Z.E.'yi odasına alarak kapıyı kilitledi.

Dekanlık katına yönelen Ergüder, burada görevliler tarafından durdurulmaya çalışıldı. Aynı anda Doç. Dr. F.Z.E., KADES uygulaması üzerinden polis ekiplerinden yardım istedi. Tartışma seslerini duyan Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal, Ergüder'i engellemek için odasından çıktı ancak saldırganın cebindeki silahı fark etmesine rağmen başarılı olamadı.

SALDIRGAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ergüder'in silahını ateşlemesi sonucu göğsünden vurulan Yeşildal, yaralanmasına rağmen saldırganın başkalarına zarar vermesini önlemek için mücadele etti. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle panikleyen Ergüder, Yeşildal'ın odasına girerek intihar girişiminde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Dekan Prof. Dr. Kesen, Doç. Dr. F.Z.E. ve özel kalem görevlilerinin ifadelerine başvuruldu. Yaralı Yeşildal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, saldırgan Ergüder'in ise yaşam destek ünitesine bağlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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