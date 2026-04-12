Konya’ya yeni haftada bahar geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya ve ilçelerinde yeni hafta ile birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Hafta başında bulutlu ve serin bir hava etkili olurken, günler ilerledikçe güneş yüzünü daha fazla gösterecek. Özellikle perşembe günü sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

HAFTA BAŞI BULUTLU VE SERİN BAŞLIYOR

Pazar ve pazartesi günlerinde Konya genelinde çok bulutlu ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gece saatlerinde 0 derece civarında seyrederken, gündüz en yüksek değerler 13-14 derece arasında olacak. İlçelerde de benzer bir tablo görülürken, özellikle yüksek kesimlerde serin hava hissedilecek.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ISINMA BAŞLIYOR

Salı günüyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacak. Puslu bir havanın etkili olması beklenirken, termometreler 18-22 derece aralığına kadar yükselecek. Bu artışla birlikte bahar havası kendini iyice hissettirmeye başlayacak.

PERŞEMBE GÜNÜ 20 DERECEYİ AŞACAK

Haftanın en dikkat çekici günü ise perşembe olacak. Parçalı bulutlu bir gökyüzü eşliğinde sıcaklıkların 20-23 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Konya merkezde 23 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, ilçelerde de 21-24 derece bandında seyredecek.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtirken, bahar havasının hafta boyunca etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.

