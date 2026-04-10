Meteoroloji Konya’ya 3 gün verdi! Zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Konya genelinde zirai don riski için uyarı yapıldı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu kentte, özellikle çiftçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

GECE VE SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Yapılan açıklamada, cuma gece saatlerinden itibaren başlayacak soğuk havanın pazartesi sabahına kadar etkili olacağı belirtildi. Konya'da bu süreçte hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyor. Riskin özellikle gece ve sabah saatlerinde artacağı ifade ediliyor.

ÜRETİCİLERE KRİTİK UYARI

Yetkililer, yaşanabilecek don olaylarının tarım ürünlerine zarar verebileceğine dikkat çekerek Konyalı çiftçilere tedbir çağrısında bulundu. Ürünlerin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve resmi uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği bildirildi.

