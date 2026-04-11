Meteoroloji tarih verdi! Konya’ya kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya’nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2026 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 11-15 Nisan arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram ve diğer ilçelerin hava durumu..

Konya'ya kar geliyor.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'nın 12 ilçesine kar geliyor. Konya'nın yüksek kesimlerine yağan kar sonrasında vatandaşlar Konya'da kar yağışı ne zaman, Konya'da kar var mı sorularını araştırıyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçedeki hava tahmin raporunu paylaştı. Konya'nın 12 ilçesine kar geliyor: DİKKAT! Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçede hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre şehrin 12 ilçesine 12 Nisan pazar günü kar yağışı bekleniyor. Planı olan Konyalıların tedbirli olmasında fayda var. Konya'nın hangi ilçelerine kar bekleniyor; Akşehir, Çeltik, Cihanbeyli, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde 12 Nisan Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşecek Karla birlikte etkisini artıracak soğuk hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde gece sıcaklıklarının -3 ila -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. Çarşamba Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. (Berna Ata)

